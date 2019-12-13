Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Merkez Bankası'nın politika faizinini yüzde 12'ye çekmesi sonrası dolar/TL geriledi.

Bankalararası piyasada 5,80 civarında işlem gören dolar indirim kararının ardından kademeli olarak 5,78'e indi.

ABD Başkanı Trump'ın Çin'le büyük bir anlaşmaya yaklaştıklarını açıklaması sonrası kur 5,76 seviyesine kadar gevşedi.

Kur bugün 5,78 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,43 civarında hareket ediyor.