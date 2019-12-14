Kocaeli’nde faaliyet gösteren GEBKİM Kimya ihtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, metal tank ile taşınamayacak kimyasal maddelerde ADR’ye uyum konusunda sıkıntı yaşandığını vurgulayarak, bu kimyasalların sadece Plastik, PE, Frp tipi tanklar ile taşınabildiğini, kullanılan tankların ise ADR Direktifi’ne uygun sayılmadığını belirtti. Tanklarda hâlihazırda kullanılan karbon malzemeden üretilmiş kaplamaların güvenli taşıma için yeterli olduğunu dile getiren Aracı’ya göre sadece Klor Alkali sektöründeki iki kimyasalın ADR’ye uyumlu taşınabilmesinin maliyeti şu anki kur ile en az 300 milyon TL. Bütün kimyasalları taşımak için milyarlarca liralık yatırım yapılması gerekiyor. Üstelik nakliye firmalarının artan maliyetlerinin üretici firmaların maliyetlerine de olumsuz yansıması bekleniyor. Aracı, uyum için en az bir sene daha gerektiğini söyledi.
Lojistikte ‘kaplama’ krizi!
14.12.2019 - 05:43 | Son Güncelleme: 14.12.2019 - 05:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kimyasalların taşındığı tankların paslanmaz malzemeyle kaplanmasını şart koşan ADR Direktifi’ne uyum için firmalara tanınan süre 31 Aralık’ta sona erecek ancak şu ana kadar yönetmeliğe uygun üretilen tank sayısında ihtiyacın yüzde 10’una dahi ulaşılamadı.
Etiketler : ADR Direktifi,
668606 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/668606.aspx
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