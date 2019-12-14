Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nde faaliyet gösteren GEBKİM Kimya ihtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, metal tank ile taşınamayacak kimyasal maddelerde ADR’ye uyum konusunda sıkıntı yaşandığını vurgulayarak, bu kimyasalların sadece Plastik, PE, Frp tipi tanklar ile taşınabildiğini, kullanılan tankların ise ADR Direktifi’ne uygun sayılmadığını belirtti. Tanklarda hâlihazırda kullanılan karbon malzemeden üretilmiş kaplamaların güvenli taşıma için yeterli olduğunu dile getiren Aracı’ya göre sadece Klor Alkali sektöründeki iki kimyasalın ADR’ye uyumlu taşınabilmesinin maliyeti şu anki kur ile en az 300 milyon TL. Bütün kimyasalları taşımak için milyarlarca liralık yatırım yapılması gerekiyor. Üstelik nakliye firmalarının artan maliyetlerinin üretici firmaların maliyetlerine de olumsuz yansıması bekleniyor. Aracı, uyum için en az bir sene daha gerektiğini söyledi.