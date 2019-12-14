Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cin, Adalet Bakanlığı ile yapılan çalışmalar kapsamında nöbetçi noterlik uygulamasının 6 Nisan’da başladığını belirterek “Büyük merkezlerde cumartesi ve pazar günleri noter odalarının yaptığı düzenlemeye göre bir ya da daha fazla noterlik nöbetçi olarak hizmet veriyor. Bu çerçevede, İstanbul’da 9, Ankara’da 4, diğer büyük illerimizde 2, diğerlerinde de 1 noterlik hizmet vermektedir” dedi. Böylece hafta içinde noterlik işlemini yapma imkanı olmayanların hafta sonunda bu hizmetten faydalandığına işaret eden Cin “Nöbetçi noterliklerimizde bugüne kadar yaklaşık 500 bin işlem gerçekleştirildi. Bunun da büyük bölümünü ikinci el araç satışları ve tescil işlemleri oluşturdu” bilgisini paylaştı. Vatandaşların noterliklerde kredi kartı kullanılmasına yönelik talepleri olduğunu da hatırlatan Cin “Noterliklerde kredi kartıyla ödeme uygulamasına büyük ihtimalle önümüzdeki yılbaşı itibarıyla geçme imkânına kavuşacağız” diye konuştu.