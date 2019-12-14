Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri’de iş dünyası ile bir araya gelen Albayrak “Allah’ın izniyle 2020’ye girmeden tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımızda başlatıyor. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. Türkiye’nin son 1,5 yılda çok çetin süreçten geçtiğini, tarihin en büyük ekonomik saldırılarına maruz kaldığını anlatan Albayrak “Bu süreci hep birlikte çok güçlü bir direnç ortaya koyarak geride bıraktık. Türkiye’nin potansiyeline güvenenlerin kazandığı, felaket senaryoları ile ülkemizi, milletimizi korkutmaya çalışanların hüsrana uğradığı bir dönem oldu. 2019’un sonuna geldiğimizde güncel veriler, göstergeler, ekonomideki normalleşme güçlü şekilde devam etti ve artık değişim için zamanın geldiğinin ipuçları, 2020 ile geldi” dedi.

BEKLENTİ İYİLEŞTİ FAİZ DÜŞTÜ

Daha bir yıl önce Türkiye’nin ‘kur-enflasyon-faiz’ şeytan üçgenine sıkışıp kalacağını, bu sarmaldan çıkamayacağını söyleyenlerin büyük hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Albayrak “Enflasyonda kaydettiğimiz iyileşme ile yüzde 24’lerden başlayan, tam bir yıl önce, TÜFE’de yüzde 24-25, ÜFE’de yüzde 45’ler, eylül, ekim aylarında bunları gördük. Bir yıl geçti, eylül, ekim, kasım itibarıyla yüzde 9’lara, 10’lara geldik ve yıl sonu inşallah yüzde 12 seviyesinin altında kapatacağımız ve tüm bu çerçevede önümüzdeki yıldan itibaren tek haneli enflasyonu kalıcı hâle getirip, vatandaşımızın, yöneticimizin gündeminden tekrar çift haneli yüksek enflasyonları çıkaracağımız bir döneme giriyoruz” dedi.

Her iyileşmeyi yansıtacağız

Ekonomide yerli üretim ve ihracata desteğin 2020’de de artarak devam edeceğini vurgulayan Albayrak, 2019’da 25 binden firmaya 20 milyar liralık kredi kullandırdıklarını, KOBİ değer 1 ve 2 paketlerini açıklayıp 45 milyar liradan fazla kredi kullandırdıklarını belirterek “Halkbank ve TESKOMB noktasında 240 bine yakın esnafımız var. Yüzde 6, 7, 8 tek haneli çok düşük maliyetlerle 240 bine yakın esnafımıza 25 milyara yakın finansman kullandırdık. Bundan böyle de yaşanan her iyileşmeyi hiç beklemeden iş dünyası ve vatandaşlara yansıtmaya devam edeceğiz” bilgisini verdi.

Mobilya sektörüne güzel haber yolda

Mobilya sektörünün kendilerinden talepleri olduğunu belirten Albayrak “Bunları bize ilettiler, not ettik. İnşallah onunla ilgili bir çalışmamız var, çok kısa sürede inşallah güzel haberler vereceğiz. Ben buradan ön sinyalini vereyim” dedi.