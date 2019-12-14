Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce müjdelenen ve önceki gün itibarıyla detayları belli olan “100 bin sosyal konut” için başvurular yarın başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imzalanan protokole göre başvurular 15 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. 81 ilin tamamında yapılacak 100 bin konutun inşası yılbaşından sonra başlayacak ve 1,5 yıl içinde bitirilmesi hedeflenecek. Konutlara, daha önce TOKİ’den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış, aylık geliri 5.500 liradan düşük olanlar başvurabilecek.

MAHALLE KÜLTÜRÜ

Söz konusu sosyal konutların büyüklükleri 75 ve 85 metrekarelik 2+1, 100 metrekarelik 3+1 brüt şeklinde projelendirilecek. Mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlanacak olan konutlarda yatay mimari uygulanacak, depreme dayanıklı şartlarda inşa edilecek, sosyal donatılar bulunacak. Projenin toplam yatırım bedeli 17,3 milyar TL olarak planlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre, 2+1 konutlar 140-180 bin, 3+1 konutlar ise 160-210 bin TL aralığında satılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da mart ayında başlatılan 50 bin konut projesi kapsamında 683 bin bin kişinin başvuru yaptığını, üretilecek konutun 12 katı başvuru aldıklarını belirterek “Şimdi hedefimizi bir üst noktaya çıkardık. Vatandaşın yoğun talebi karşısında 81 ilimizde her yıl 100 bin konut yapacağız. Sosyal konutlarımızın inşasına 2020’nin ilk çeyreğinde başlayıp en kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Her yıl 300 bin konutu da dönüştüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Her bölgeye özel mimari

Akdeniz: Güneş ışınlarını yansıtacak doku ve renkleriyle sade ve yalın cephe çizgileri, teras, eğimli çatılarıyla geleneksel yapılar.

Doğu Anadolu: Arazinin zor şartlarına uygun cephe unsurları ve malzemeleri.

Ege: Açık renkli cephe kaplama ve boya ahşap görünümlü kat silmeleri.

Güneydoğu Anadolu: Cephelere yöresel taşlarla motif işlemeler yapılacak, büyük balkon, kar tutmayan metal çatı yapılacak.

İç Anadolu: Ahşap süslemeli bitişik düzenli yapılar, cumbalı evler, geleneklere uygun mahalle kültürüne uygun yapılar olacak.

Karadeniz: Geleneksel yığma taşlar kullanılacak, üst katlarda ahşap hissi verecek kaplamalar kullanılacak.

Marmara: Geleneksel ve modern yapılar inşa edilecek, depreme dayanıklılık ön planda olacak, yeşili bol konutlar yapılacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

* T.C. vatandaşı olanlar.

* Projenin bulunduğu il ve ilçede en az 1 yıldan bu yana ikamet edip il nüfusuna kayıtlı olmak.

* TOKİ’den daha önce konut almamış, konut kredisi kullanmamış olmak.

* Kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklara ait kat mülkiyetli bir müstakil konut bulunmamak (tarla, bağ, bahçe, köy evi, iş yeri hariç).

* Başvuru tarihinde 25 yaşını doldurmuş olmak.

* Aylık hane halkı geliri net 5 bin 500 liranın üzerinde olmamak.