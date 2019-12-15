Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat artışı ile birlikte dış ticaret açığının 11 aylık dönemde yüzde 51,8 düştüğünü söyledi. TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde konuşan Pekcan, Türkiye’nin ihracatta artış oranı olarak dünyada 7’inci sırada yer aldığını belirterek, “Eylül sonu itibarıyla 2019 yılı 11 aylık ihracatımız 165 milyar dolar olurken, ithalatımız 190 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene yılın 11 ayında 52 milyar 247 milyon dolar olan dış ticaret açığımız yüzde 51,8 gibi ciddi bir düşüşle, 25 milyar 162 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, ülkemizin dış finansman ihtiyacına 27 milyar 85 milyon dolar pozitif katkı sağlanmıştır” diye konuştu. Pekcan, ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 75,6’dan yüzde 86,8 seviyesine yükseldiğini ifade etti. Uluslararası arenada görülen korumacılık tedbirlerinin etkisine de değinen Pekcan, 2017’de ihracatın 893 milyon dolarlık kısmının ticaret politikası önlemlerine tabi olduğunu, 2018’de bu tutarın yaklaşık 7,2 milyar dolara yükseldiğini hatırlattı. 2019 ihracatının ise 11 milyar dolarlık kısmının ticaret politikası önlemlerine tabi olduğunu dile getiren Pekcan, 2020’de İhracatta Devlet Destekleri Yönetim Sistemi’yle başvuru ve destek sürecini dijital ortama taşıyacaklarını, ayrıca ‘İthalatta Yerinde Gümrükleme’ uygulamasına geçeceklerini bildirdi.