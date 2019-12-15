Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzin verilenler arasında 50 bin kişiyle Suriyeliler ilk sırada yer alırken onu 10 bin kişiyle Kırgızistan, 6 bin kişiyle Ukrayna, 5 bin kişiyle Türkmenistan, 4 biner kişiyle Gürcistan ve Özbekistan, 3 bin kişiyle de Rusya izledi. Birçok yabancı için istihdamda hedef ülke konumunda olan Türkiye’de, çalışma izni verilen sayısı her geçen yıl artış gösterdi. 2009’da 13 bin civarında olan çalışma izni alan yabancı sayısı, son 10 yılda yaklaşık 10 kat arttı. Bakanlık tarafından 2011’de 17 bin 466, 2012’de 32 bin 279, 2013’te 45 bin 823, 2014’te 52 bin 295, 2015’te 64 bin 521, 2016’da 73 bin 549, 2017’de 87 bin 182, 2018’de ise 115 bin 837 kişiye çalışma izni verilmişti.