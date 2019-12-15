Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Başkent Ankara'da toplam 4 bin konut planlanırken Sincan ilçesinin Saraycık Mahallesi'nde 2 bin 300 konut, Beypazarı'nda 500 konut, Nallıhan'da ise 200 konut yapılması öngörülüyor. Ülke genelindeki diğer il ve ilçelerdeki konut ve sayısı şöyle: Adana Sarıçam Akkuyu mevkiinde 800, Buruk mevkiinde 800, Afyonkarahisar Dinar 4. Etap'ta 94, merkez Sadıkbey'de 350, merkez Çetinkaya'da 480, Emirdağ ilçesi 2. Etap'ta ise 151 konut planlanıyor. Aksaray Güzelyurt 3. Etap'ta 156, merkez Yenikent'te 150, Ağaçören ilçesinde 60, Eskil ilçesinde 142 konutun hayata geçirilmesi planlanıyor. Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 79, Ardahan Göle 2. Etap'ta 300 konut, Batman'ın Sason ilçesinde 116, Bilecik Gölbaşı Reşadiye Mahallesi'nde 168, Bingöl Yedisu mevkiinde 106 konut, Burdur Karamanlı 3. Etap'ta 109 konut, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde 94, Şabanözü'nde 200 konut, Çorum'un Uğurludağ ilçesi 2. Etap'ta 150, Oğuzlar Mahallesi'nde ise 100 konutun yapımı planlanıyor. Elazığ'ın Maden ilçesinde 150 konut, Erzincan Üzümlü ilçesinde 75, İliç'te 230, Erzurum Pasinler'de 142, Şenkaya'da ise 100 konut planlanıyor.

Hatay'ın Yayladağ ilçesinde 102 konut, Isparta'nın Aksu ilçesinde 100, Eğirdir ilçesinde 200, Kayseri Sarıoğlan 2. Etap'ta 230, Kırıkkale Delice ilçesinde 100, Bahşili'de 220, Keskin'de 124, Yahşihan'da ise 300 konut planlanıyor. Kilis Polateli'nde 188 konut planlanırken, Konya Altınekin'de 204, Kütahya Simav'da 160, Demirci'de 79, Çavdarhisar'da 160 konut yapılması öngörülüyor. Ayrıca Malatya Yazıhan'da 78, Nevşehir Derinkuyu'da 126, Sivas Akıncılar'da 260, Trabzon Şalpazarı'nda 48, Yozgat Saraykent'te 200 konutun yapımı planlanıyor. 100 bin konutun inşasına 2020 yılında başlanacak.