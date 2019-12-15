Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulunda bakanlığın 2020 yılı bütçe konuşmasını yapan Kurum, Kanal İstanbul’un ÇED sürecinde sona yaklaştıklarını söyledi. İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin su dengesini olumsuz etkilediğini belirten Kurum, 1960’lardan bu yana gerçekleşen 6 büyük kazada, 108 bin ton petrolün Boğaz’a aktığını ve 100 kişinin öldüğünü hatırlatarak, “Böyle bir yükü hiçbir boğaz tek başına kaldıramaz. İnşallah, Kanal İstanbul’la hem Boğaziçi’nin yükünü alacağız hem de Boğaziçi’ni gelecek nesillere çok daha güzel bir şekilde miras bırakacağız. Bir daha Boğaz’da telafisi zor olan bu ve benzeri olayların yaşanmaması için çalışıyoruz” dedi.

Boğaziçi meselesinin 16 milyon İstanbullu’nun değil, 82 milyonun hayatını ilgilendirdiğini ifade eden Kurum, “Boğaziçi kesinlikle imara açılmıyor. Boğaziçi’nin tarihî ve doğal dokusu ve siluetini koruyoruz. Yeşil alanları artırıyoruz. Boğaz’da kaçak yapılaşmayla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu konu, yerel idarelerin çözebileceği bir sorun olmanın ötesine geçmiş, ulusal bir sorun haline gelmiştir” dedi.