Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kuracakları Türkiye Gelecek Fonu ile 2023’e kadar erken aşama girişimcilerine 500 milyon avroya kadar sermaye sağlayacaklarını bildirdi. Varank, Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu ile de büyüme potansiyeli taşıyan işletmeler ile bölgesel girişimleri destekleyeceklerini söyledi. TÜBİTAK’ın desteğiyle üretilen lazer diyotunu gösteren Varank “Robotik cerrahi cihazlar, lazerli kesim makineleri ve savunma sanayisinde kullanılan lazer işaretleyiciler gibi kritik yüksek teknoloji alanlarında bu diyotlar kullanılıyor. 14 milyar dolarlık pazardan pay almak için ülkeler arasında kıyasıya bir yarış var. Biz bugün bu teknolojiye sahip sayılı ülkelerden biriyiz. Bu diyotların içindeki çiplerin kilogram başına ihracat değeri 2 milyon dolar. İşte bize verdiğiniz bütçeyi, bunun gibi projeleri desteklemek ve katma değerli üretim için kullanıyoruz” diye konuştu. Öte yandan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nı makine sektörüyle başladıklarını dile getiren Varank “6 Aralık’ta sonlanan ön başvurularda yatırım tutarı yaklaşık 5 milyar lira olan 200’e yakın talep aldık” dedi.