Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, ocak-kasım döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 325 bin 490 adet oldu. Otomobil üretimi yüzde 6 azalarak 887 bin 651 adet olurken, ticari araç grubundaki üretim ise yüzde 9 daralma ile 437 bin 839 adet olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde ihracat, adet bazında yüzde 6 oranında azalırken, otomobil ihracatı yüzde 7 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 1 milyon 146 bin 238 adet olurken, otomobil ihracatı 756 bin 807 adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 4 azalırken, avro bazında yüzde 2 arttı. 11 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı 28,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.