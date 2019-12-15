Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıllı ulaşım sistemlerini Türkiye geneline yaygınlaştırmak istediklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan “Kara yollarımızı 15 bin kilometrelik fiber optik kablo ile çok akıllı hâle getirmek için planlarımızı yaptık” diye konuştu. Akıllı yol hedefleri çerçevesinde 5 bin kilometreye yakın yolun planlamasını yaptıklarını dile getiren Turhan “Akıllı Yol Pilot Uygulaması olarak başlatılan Akdeniz Sahil Yolu’nun 505 kilometrelik kesiminde fiber optik altyapı tamamlandı. Bu kapsamda kurulacak sistemlerin yönetiminin yapılacağı Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi binasının yapımı da tamamlandı” bilgisini paylaştı. Turhan, 2020’de merkez ve saha bileşenlerinin yapım ihalesine çıkmayı planladıklarını aktararak, Türkiye’nin merkez ve saha bileşenlerinin de tamamlanmasından sonra akıllı yoluna kavuşmuş olacağını söyledi.