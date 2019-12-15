Dolar ve euro'da son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7820 liradan alınan dolar 5,7840 liradan, 6,4620 liradan alınan euro ise 6,4640 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7780 liradan, euro ise 6,4450 liradan satılmıştı.
Dolar ve euro'da son durum ne! (15 Aralık 2019 güncel dolar ve euro fiyatları)
15.12.2019 - 08:37 | Son Güncelleme: 15.12.2019 - 08:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar ve euro'da son durum! Serbest piyasada dolar 5,7840 liradan, euro ise 6,4640 liradan güne başladı. İşte 15 Aralık 2019 güncel dolar ve euro fiyatları...
Etiketler : dolar,euro,son durum,
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