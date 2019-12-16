Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhracatçılar, yılın başından itibaren hiç beklemeden, prosedürle uğraşmadan desteğe ulaşabilecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat destek başvurularını 1 Ocak 2020’den itibaren yeni geliştirdikleri Destek Yönetim Sistemi üzerinden alacaklarını, bu sistemle ihracatçıların bürokratik işlemler için harcadıkları zaman ve maliyetin önüne geçecek önemli bir adımı attıklarını söyledi. Tasarım, markalaşma, pazar araştırması, küresel tedarik zinciri gibi 100’den fazla destekle ihracatçının yanında olduklarını belirterek “Yeni sistemle ihracatçılarımız, başvurularında, destek türü ne olursa olsun aynı evrakı ilgili birimlere defalarca sunmak zorunda kalmayacak. Bilgi ve belgeler sisteme bir kereye mahsus tanıtılacak ve başvurular sisteme eklenen destek modüllerine yönlendirilecek” dedi. Pekcan, sistemin KOBİ’ler, esnaf, kadın ve genç girişimcilerin ihracatçı olabilmesi yolunda özendirici olacağını da ifade etti.