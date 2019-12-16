Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, bayilerin tüketici talebini karşılamakta sıkıntı çektiğini, bu sebeple kampanyanın yeni yılın ilk çeyreğinde de devam etmesi gerektiğini ifade etti. 2019’a düşük beklentiyle giren otomotiv sektörünün, faiz teşviki ile beklenenin çok üzerinde taleple karşılaştığını, ithal araçlarda da hurda teviki, sıfır faiz, uzun vade ve takas indirimi gibi kampanyalar yapıldığını söyleyen Şahsuvaroğlu “İndirimli faiz kampanyası ekim ayında başlatıldı. Otomotiv şirketleri buna hazırlıklı olsaydı, buna göre hazırlık yapardı. Şimdi tükeğticiler talep ettikleri aracı hemen teslim alamıyor. En az 15 günlük bekleme süreleri veriliyor” dedi.

Yüzde 0,49’un sektör için çok büyük anlam taşıdığını söyleyen Şahsuvaroğlu “Geçen yıl aralık ayı satışı 77 bin civarındaydı. Bu yıl 85 bin adet civarını öngörüyoruz. Bu faiz indirimi daha önce açıklansaydı, aralık satışları 100 bini geçer, 120 bini görürdük” dedi ve hem talebin karşılanması, hem de sektörün yıla iyi başlaması için otomotiv perakendesi tarihinde görülmeyen bu faiz oranının yeni yılda da devam etmesini istedi.