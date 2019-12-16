Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık konunun araştırıldığını açıklarken, 28 Ekim ve 27 Kasım arasında 4 parça hâlinde yayınlanan kart bilgileri Singapur merkezli siber güvenlik şirketi Group-IB tarafından tespit edildi. Group-IB araştırmacıları, bu bilgileri sağlayan saldırganların 500 bin $’dan fazla para kazandığını tahmin ediyor.

ÜÇ FARKLI YOL VAR

Uzmanlar, gerçek kredi kartı kullanmak yerine sanal kart oluşturarak, alışveriş miktarı kadar sanal karta para yüklenmesini öneriyor. Kart bilgilerinin üç farklı yol ile elde edildiğini belirten Privia Security Kurucusu Eyüp Çelik “Verilerin phishing (oltalama) sayfalarından, zararlı yazılımlar aracılığıyla tarayıcılardan veya özel hazırlanmış zararlı kodlar aracılığıyla saldırıya uğramış internet mağazalarından elde edilmesi muhtemeldir” dedi. Çelik, şöyle konuştu: Böyle durumlarda kredi kartının kapanmasını talep etmek en doğru yöntemlerden biridir. Ancak kartın iptali dışında kartın internet üzerinden veya yurt dışından alışverişe kapatılması da çözüm olacaktır.

BUNLARA DİKKAT

¥ Bilinmeyen maillerden gelen linklere tıklamayın.

¥ Kart aidatı geri ödeme gibi senaryolara itibar etmeyin.

¥ Ödeme sayfalarındaki URL (adres) kısmının doğruluğunu kontrol edin.

¥ Kart veya kişisel bilgileri tarayıcıya kaydetmeyin.

¥ Her uygulamayı indirmeyin.

¥ Kafe, havaalanı gibi yerlerde ücretsiz kablosuz ağlara bağlanmayın.