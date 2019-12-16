Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 TOKİ Bursa konutları ile ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Yenişehir’e müjde vermeye devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz 8 aylık süre içinde vaat ettiğimiz projelerin çoğunu hayata geçirdik. 3 Ekimde başlayan TOKİ mücadelemiz meyvesini verdi.100 bin konut projesi kapsamında o listeye ilçemiz girdi. Bu projede Yenişehir’e yapılması planlanan TOKİ evleri bugüne kadar yapılan projeler içinde en ucuzu olacaktır” diye konuştu.

Başkan Aydın, “Yapılacak konutlar 3+1 ve 2+1 olmak üzere iki tip olacaktır.20 yıl ödemeli olacak projelerde 3+1’lerde 1000 lira 2+1’lerde 499 lira olacaktır. Müracaatlara göre daire sayısı belli olacaktır. Vatandaşlarımız Ziraat bankasına kayıt yaptırabilir” şeklinde konuştu.

Öte yandan Bursa'da 3200 konut inşa edecek olan TOKİ ilçelerdeki yapacağı konut sayılarını paylaştı.

İşte TOKİ'nin rakamları:

Yenişehir 200 konut

Gemlik 500 konut

Harmancık 80 konut

Gürsu 400 konut

Kestel 250 konut

Mustafakemalpaşa 694 konut

Orhaneli 126 konut

Yıldırım 150 konut

İnegöl 800 konut