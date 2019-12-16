2020 TOKİ Bursa konutları ile ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Yenişehir’e müjde vermeye devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz 8 aylık süre içinde vaat ettiğimiz projelerin çoğunu hayata geçirdik. 3 Ekimde başlayan TOKİ mücadelemiz meyvesini verdi.100 bin konut projesi kapsamında o listeye ilçemiz girdi. Bu projede Yenişehir’e yapılması planlanan TOKİ evleri bugüne kadar yapılan projeler içinde en ucuzu olacaktır” diye konuştu.
Başkan Aydın, “Yapılacak konutlar 3+1 ve 2+1 olmak üzere iki tip olacaktır.20 yıl ödemeli olacak projelerde 3+1’lerde 1000 lira 2+1’lerde 499 lira olacaktır. Müracaatlara göre daire sayısı belli olacaktır. Vatandaşlarımız Ziraat bankasına kayıt yaptırabilir” şeklinde konuştu.
Öte yandan Bursa'da 3200 konut inşa edecek olan TOKİ ilçelerdeki yapacağı konut sayılarını paylaştı.
İşte TOKİ'nin rakamları:
Yenişehir 200 konut
Gemlik 500 konut
Harmancık 80 konut
Gürsu 400 konut
Kestel 250 konut
Mustafakemalpaşa 694 konut
Orhaneli 126 konut
Yıldırım 150 konut
İnegöl 800 konut