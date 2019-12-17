Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel istihdam edecek. Başvuru detayları haberimizde...Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Pilot, Havacılık Sertifikasyon Uzmanı ve Havacılık Simülatör Uzmanı pozisyonlarına personel alınacak. İlan metninde belirtilen şartları taşıyan adaylar, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan başvuru ekranından elektronik ortamda 16 – 27 Aralık 2019 tarihleri arasında başvuru yapabilir.

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