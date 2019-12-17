Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Art Show Danışmanlarından Prof. Dr. Aylin Seçkin, bu yıl dünya sanat piyasasının yaklaşık cirosunun 60 milyar dolar civarında gerçekleşeceğini belirtti. Seçkin’in verdiği bilgiye göre sadece çağdaş sanatta dünya müzayedelerinde satılan eserler 70 bin adedin üzerinde. 3 Ekim’de Londra’da Banksy’nin Devolved Parliament adlı eseri 12 milyon dolar rekor fiyatla satıldı. Tablo, İngiltere’de derinleşen politik krize gönderme yaptı. Çağdaş sanatın sadece müzayedelerde yapılan satışları 55 milyar dolarlık global pazarın yüzde 15’ine, yani 4 milyar dolarlık kısmına denk geliyor. Öte yandan Türkiye’de müzayede satışları çok parlak geçmese de toplamda 15 milyon dolarlık bir hacim oluşturuyor.