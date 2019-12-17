Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atlasjet Havacılık AŞ’den yapılan açıklamada, 26 Kasım-21 Aralık arası yapılamayan uçuşlara ait tüm biletlerin, açık bilete çevrildiği, ilgili işlemlerin 19-20 Aralık’ta tamamlanacağı ifade edildi. Açıklamada, müşterilerin açığa alınan biletlerle ilgili değişiklik taleplerini biletin satın alındığı acentelere veya callcenter@atlasglb.com adresine PNR numarası ile iletilebileceği kaydedildi.