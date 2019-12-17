Atlasjet Havacılık AŞ’den yapılan açıklamada, 26 Kasım-21 Aralık arası yapılamayan uçuşlara ait tüm biletlerin, açık bilete çevrildiği, ilgili işlemlerin 19-20 Aralık’ta tamamlanacağı ifade edildi. Açıklamada, müşterilerin açığa alınan biletlerle ilgili değişiklik taleplerini biletin satın alındığı acentelere veya callcenter@atlasglb.com adresine PNR numarası ile iletilebileceği kaydedildi.
Atlas Global tekrar uçuşlarına başlıyor
17.12.2019 - 03:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 - 03:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atlas Global Havayolları’nın, 21 Aralık Cumartesi sabahı 11.15 itibarıyla uçuşlara yeniden başlayacağı duyuruldu.
Etiketler : atlas global,
669176 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/669176.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER