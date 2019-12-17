Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre kasım ayında yeni konut fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 0,53, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,79 oranında arttı. Markalı konut projeleri kapsamındaki satışların yüzde 8’i yabancılara yapıldı ve söz konusu ayda stok eritme hızı yüzde 3,76 olarak gerçekleşti ve yabancıya satışta son 6 aylık ortalamaların üzerine çıkıldı. Sonuçları değerlendiren Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetkin, kredi kullanımının düşük seviyelerde olduğuna dikkat çektiği açıklamasında, faizlerde düşüş devam ettiği sürece kredili satışların artacağını ifade etti.