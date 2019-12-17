Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre kasım ayında yeni konut fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 0,53, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,79 oranında arttı. Markalı konut projeleri kapsamındaki satışların yüzde 8’i yabancılara yapıldı ve söz konusu ayda stok eritme hızı yüzde 3,76 olarak gerçekleşti ve yabancıya satışta son 6 aylık ortalamaların üzerine çıkıldı. Sonuçları değerlendiren Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetkin, kredi kullanımının düşük seviyelerde olduğuna dikkat çektiği açıklamasında, faizlerde düşüş devam ettiği sürece kredili satışların artacağını ifade etti.
Markalı konutların %8’i yabancıya gitti
17.12.2019 - 03:07 | Son Güncelleme: 17.12.2019 - 03:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kamu bankaları öncülüğünde faiz oranlarının yüzde 0,99’a düşürülmesinin ardından bazı özel bankalar, oranları yüzde 0,95’e kadar çekince, konut piyasasına bahar geldi.
Etiketler : ev,haberler,yabancı alıcı,
669177 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/669177.aspx
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