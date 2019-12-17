Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla yapılacak 100 bin sosyal konut için başvurular başlarken, konutların nerede yapılacağına dair detaylar da açıklandı. Buna göre, başvurular Ziraat Bankası şubelerine yapılacak. Dün başlayan ve 15 Ocak 2020’ye kadar devam edecek olan başvurularda 2+1 konutlar için 500 TL, 3+1 konutlar için ise 1000 TL başvuru ücreti ödenecek. Çekilecek kurada konut almaya hak kazanamayan vatandaşlar, ödedikleri bu bedelleri geri alabilecek. Yüz bin konuttan en fazla payı alan ‘Megakent’ İstanbul’a 10 bin sosyal konut inşa edilecek. İstanbul’daki konutlar Arnavutköy Hadımköy, Sancaktepe, Şile Ağva, Tuzla Orhanlı ve Tuzla Aydınlı’da yer alacak. Başkent Ankara’daki konutlar ise Beypazarı, Sincan ve Nallıhan bölgelerinde inşa edilecek.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerinin, daha sonra en az yüzde 40 engelli vatandaşların, ardından diğer alıcıların başvuru önceliği olacak. Projelerde, şehit aileleri, harp ve malulleri ile dul ve yetimlerine yüzde 10 kontenjan ayrılacak. Devlet Hastanesi’nden alınacak raporla belgelenmesi istenen yüzde 40 engelli vatandaşlar için, konutların yüzde 5’i kadar pay ayrılırken bu oranların üzerinde başvuru hâlinde bu kişiler de kuraya tabi tutulacak.



Başvuru şartları

100 bin konut için başvuru yapanların T.C. vatandaşı olması, projenin bulunduğu il ve ilçede en az bir senedir ikamet edip o yerin nüfusuna kayıtlı olması, kendileri, eşleri, velayeti altındaki çocukların daha önce TOKİ’den konut almamış, kredi kullanmamış olması şartı aranacak. Bir hane halkı adına bir konut başvurusu yapılacak. Aylık hane geliri net 5.500 (İstanbul için 6000) liradan yüksek olmayacak. Bu şartlar şehit aileleri ile, vazife malulleri ile dul ve yetimlerde aranmayacak. Bu kişilerden projenin olduğu il sınırında üç senedir oturduğuna dair belge istenecek.



140 bin liraya 14 bin TL peşin

- Dar gelirli vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. 2+1 konutların fiyatları 140 bin ile 180 bin lira arasında, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek.

¥ 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire fiyatının yüzde 10’u kadar, yani 14 bin lira peşin ödeyenler, 0,49 faiz oranıyla 240 ay vadede aylık 894 TL taksitle ev sahibi olacak.

¥ 100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için peşinat, daire fiyatının yüzde 10’u olan 16 bin lira olacak. Yine 0,49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksit ödenecek.



Depreme dayanıklı, yatay mimari

- Konutlar yatay mimariye uygun yapılacak ve depreme dayanıklı olacak. Sosyal donatıların da yer alacağı projelerde her kendin iklim ve çevre dokusuna uygun yapılar inşa edilecek. Kar yağışının yoğun olduğu Doğu ve Güneydoğu illerinde metal çatılar yüksek eğimli olacak. Gaziantep, Şanlıurfa gibi bölgelerde yine hava sıcaklığı dikkate alınarak geniş balkonlar yapılacak yöresel taş ve süslemeler kullanılacak. Ege’de açık renk dış çephe, Akdeniz’de yer yer teras, kemerli pencere, ferforma işlemeleriyle bölgenin mimari kültürüne uygun yapılar olmasına dikkat edilecek. Tüm konutlarda yeşilin bol olması, ilk şartlardan olacak. Osmanlı başkentlerini barındıran Marmara’da ise hem geleneksel hem modern binalar inşa edilecek.



İllere göre konut sayıları

Adana 1.600

Adıyaman 300

Afyon 2.000

Ağrı 500

Amasya 500

Aksaray 850

Ankara 4.000

Antalya 1000

Ardahan 800

Artvin 300

Aydın 400

Balıkesir 3.500

Batman 400

Bartın 300

Bayburt 300

Bilecik 500

Bingöl 400

Bitlis 300

Bolu 400

Burdur 600

Bursa 3.200

Çanakkale 500

Çankırı 1.000

Çorum 500

Denizli 3.500

Diyarbakır 2.000

Düzce 300

Edirne 300

Elhazığ 1.400

Erzincan 500

Erzurum 2.500

Eskişehir 3.000

Gaziantep 5.200

Giresun 600

Gümüşhane 300

Hakkâri 300

Hatay 1.000

Iğdır 300

Isparta 1.200

İstanbul 10.000

İzmir 3.500

K.Maraş 2.000

Karabük 300

Karaman 800

Kars 600

Kastamonu 300

Kayseri 3.000

Kırıkkale 600

Kırklareli 300

Kırşehir 700

Kilis 600

Kocaeli 3.000

Konya 4.000

Kütahya 850

Malatya 1.000

Mersin 2.000

Muğla 1.000

Muş 400

Nevşehir 400

Niğde 300

Ordu 400

Osmaniye 500

Rize 700

Sakarya 1.000

Samsun 1.500

Siirt 300

Sinop 500

Sivas 1.000

Şanlıurfa 3.500

Şırnak 300

Tekirdağ 1.200

Tokat 300

Trabzon 1.000

Tunceli 300

Uşak 700

Van 800

Yalova 300