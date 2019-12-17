Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla yapılacak 100 bin sosyal konut için başvurular başlarken, konutların nerede yapılacağına dair detaylar da açıklandı. Buna göre, başvurular Ziraat Bankası şubelerine yapılacak. Dün başlayan ve 15 Ocak 2020’ye kadar devam edecek olan başvurularda 2+1 konutlar için 500 TL, 3+1 konutlar için ise 1000 TL başvuru ücreti ödenecek. Çekilecek kurada konut almaya hak kazanamayan vatandaşlar, ödedikleri bu bedelleri geri alabilecek. Yüz bin konuttan en fazla payı alan ‘Megakent’ İstanbul’a 10 bin sosyal konut inşa edilecek. İstanbul’daki konutlar Arnavutköy Hadımköy, Sancaktepe, Şile Ağva, Tuzla Orhanlı ve Tuzla Aydınlı’da yer alacak. Başkent Ankara’daki konutlar ise Beypazarı, Sincan ve Nallıhan bölgelerinde inşa edilecek.
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerinin, daha sonra en az yüzde 40 engelli vatandaşların, ardından diğer alıcıların başvuru önceliği olacak. Projelerde, şehit aileleri, harp ve malulleri ile dul ve yetimlerine yüzde 10 kontenjan ayrılacak. Devlet Hastanesi’nden alınacak raporla belgelenmesi istenen yüzde 40 engelli vatandaşlar için, konutların yüzde 5’i kadar pay ayrılırken bu oranların üzerinde başvuru hâlinde bu kişiler de kuraya tabi tutulacak.

 Başvuru şartları
100 bin konut için başvuru yapanların T.C. vatandaşı olması, projenin bulunduğu il ve ilçede en az bir senedir ikamet edip o  yerin nüfusuna kayıtlı olması, kendileri, eşleri, velayeti altındaki çocukların daha önce TOKİ’den konut almamış, kredi kullanmamış olması şartı aranacak. Bir hane halkı adına bir konut başvurusu yapılacak. Aylık hane geliri net 5.500 (İstanbul için 6000) liradan yüksek olmayacak. Bu şartlar şehit aileleri ile, vazife malulleri ile dul ve yetimlerde aranmayacak. Bu kişilerden projenin olduğu il sınırında üç senedir oturduğuna dair belge istenecek.

140 bin liraya 14 bin TL peşin
- Dar gelirli vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. 2+1 konutların  fiyatları 140 bin ile 180 bin lira arasında, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek.
¥ 75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire fiyatının yüzde 10’u kadar, yani 14 bin lira peşin ödeyenler, 0,49 faiz oranıyla 240 ay vadede aylık 894 TL taksitle ev sahibi olacak.
¥ 100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için peşinat, daire fiyatının yüzde 10’u olan 16 bin lira olacak. Yine 0,49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksit ödenecek.

Depreme dayanıklı, yatay mimari
- Konutlar yatay mimariye uygun yapılacak ve depreme dayanıklı olacak. Sosyal donatıların da yer alacağı projelerde her kendin iklim ve çevre dokusuna uygun yapılar inşa edilecek. Kar yağışının yoğun olduğu Doğu ve Güneydoğu illerinde metal çatılar yüksek eğimli olacak. Gaziantep, Şanlıurfa gibi bölgelerde yine hava sıcaklığı dikkate alınarak geniş balkonlar yapılacak yöresel taş ve süslemeler kullanılacak. Ege’de açık renk dış çephe, Akdeniz’de yer yer teras, kemerli pencere, ferforma işlemeleriyle bölgenin mimari kültürüne uygun yapılar olmasına dikkat edilecek. Tüm konutlarda yeşilin bol olması, ilk şartlardan olacak. Osmanlı başkentlerini barındıran Marmara’da ise hem geleneksel hem modern binalar inşa edilecek.

İllere göre konut sayıları

Adana 1.600
Adıyaman 300
Afyon 2.000
Ağrı 500
Amasya 500
Aksaray 850
Ankara 4.000
Antalya 1000
Ardahan 800
Artvin 300
Aydın 400
Balıkesir 3.500
Batman 400
Bartın 300
Bayburt 300
Bilecik 500
Bingöl 400
Bitlis 300
Bolu 400
Burdur 600
Bursa 3.200
Çanakkale 500
Çankırı 1.000
Çorum 500
Denizli 3.500
Diyarbakır 2.000
Düzce 300
Edirne 300
Elhazığ 1.400
Erzincan 500
Erzurum 2.500
Eskişehir 3.000
Gaziantep 5.200
Giresun 600
Gümüşhane 300
Hakkâri 300
Hatay 1.000
Iğdır 300
Isparta 1.200
İstanbul 10.000
İzmir 3.500
K.Maraş 2.000
Karabük 300
Karaman 800
Kars 600
Kastamonu 300
Kayseri 3.000
Kırıkkale 600
Kırklareli 300
Kırşehir 700
Kilis 600
Kocaeli 3.000
Konya 4.000
Kütahya 850
Malatya 1.000
Mersin 2.000
Muğla 1.000
Muş 400
Nevşehir 400
Niğde 300
Ordu 400
Osmaniye 500
Rize 700
Sakarya 1.000
Samsun 1.500
Siirt 300
Sinop 500
Sivas 1.000
Şanlıurfa 3.500
Şırnak 300
Tekirdağ 1.200
Tokat 300
Trabzon 1.000
Tunceli 300
Uşak 700
Van 800
Yalova 300

 

 

 