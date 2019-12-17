İşçinin sebebi tam olarak ortaya konulmadan başka bir şehre gönderilmesinin iş şartlarında aleyhe değişiklik olduğuna dikkat çeken Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kararını bozarak şu kararı verdi: Davacının iş akdi devamsızlık nedeniyle feshedilmiştir. Davacı işçinin nedeni de tam olarak ortaya konulmadan Tokat’a gönderilmesi işçi açısından iş şartlarında aleyhe değişiklik olup davacı işçi bunu kabul etmek zorunda değildir. Somut dava bakımından görevlendirmeyi kabul etmeyen işçinin Tokat’taki iş yerinde devamsızlığından söz edilemez. Açıklanan nedenle davalı işverenin devamsızlık nedeniyle yaptığı fesih yerinde değildir. Davacının kıdem ve ihbar tazminatının kabulü yerine reddi hatalıdır. Kararın oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir.
İşçi, rızası olmadan tayine zorlanamaz
17.12.2019 - 03:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 - 03:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çalıştığı şirket tarafından rızası alınmadan başka şehirde görevlendirilen satış temsilcisi, yeni görev yerine gitmeyip eski iş yerinde mesaiye devam etti. İşverenin devamsızlık tutanağı tutup kapı önüne koyduğu işçiye müjdeli haber Yargıtay’dan geldi.
Etiketler : işçi,
669181 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/669181.aspx
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