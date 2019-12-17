Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşçinin sebebi tam olarak ortaya konulmadan başka bir şehre gönderilmesinin iş şartlarında aleyhe değişiklik olduğuna dikkat çeken Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kararını bozarak şu kararı verdi: Davacının iş akdi devamsızlık nedeniyle feshedilmiştir. Davacı işçinin nedeni de tam olarak ortaya konulmadan Tokat’a gönderilmesi işçi açısından iş şartlarında aleyhe değişiklik olup davacı işçi bunu kabul etmek zorunda değildir. Somut dava bakımından görevlendirmeyi kabul etmeyen işçinin Tokat’taki iş yerinde devamsızlığından söz edilemez. Açıklanan nedenle davalı işverenin devamsızlık nedeniyle yaptığı fesih yerinde değildir. Davacının kıdem ve ihbar tazminatının kabulü yerine reddi hatalıdır. Kararın oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir.