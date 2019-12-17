Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de gıda enflasyonunu dizginlemek için her yıl bir dizi tedbir devreye sokuluyor ancak gıdada tarladan son tüketiciye kadarki süreçte yaşanan kayıpların önlenememesi fiyat artışının yanında gıda israfına da neden oluyor. Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Uluslararası Gıda İsrafı ve Politikaları Uzmanı Camelia Bucatariu, FAO’nun Gıda Kaybı Endeksi’nin ilk küresel tahminini bu yıl açıkladığına dikkati çekti. Bucatariu, “Son verilere göre, dünyada tarladan satış aşamasına kadar giden süreçte gıdaların yüzde 13,8’i kaybediliyor” dedi. Bucatariu, Türkiye’de gıda kaybı ve israfına yönelik yapılan bir çalışmanın sonuçlarına değinirken de “Türkiye’de yılda yaklaşık 26 milyon ton gıda israf oluyor ve bunların çoğunu meyve ve sebzeler oluşturuyor. Ülkede üretilen meyve ve sebzelerin yüzde 53’ü tarladan tüketiciye ulaşana kadar israf ediliyor” ifadelerini kullandı.



FARKINDALIK ARTMALI

Gıda kaybı ve israfının üretim sürecinden tüketime kadar önem taşıdığını vurgulayan Bucatariu, Türkiye’de gıda israfına neden olan davranışların tartışılmaya başlandığına işaret ederek, ülkede yaşayan vatandaşların yanı sıra turistlerin de gıda israfının bir sebebi olduğunu ve her iki tüketici grubunun da konuya dair farkındalığının artırılması gerektiğini söyledi.



EN ÇOK MEYVE VE SEBZE

Bucatariu, gıda kaybı ve israfının nedenleri ve çözümlerinin bir gıda zincirinden diğerine farklılık gösterdiğine dikkati çekerek şunları kaydetti: Ticaret Bakanlığının yürüttüğü bir araştırmaya göre Türkiye’de tüketicilerin yüzde 5,4’ü kalan yemekleri attıklarını, satın aldıkları gıdanın yaklaşık yüzde 23’ünün ise tüketilmeden çöpe gittiğini belirtiyor. Aynı çalışmaya göre, tüketicilerin sadece yüzde 31’i önceden hazırlanmış bir listeyle alışverişe gidiyor. Plansız ve fazla miktarda yapılan alışveriş alınan gıdaların bozulmasına sebep oluyor. Bir başka çalışmaya göre hane halkının en çok attığı yiyecek grubunu yüzde 42 ile meyve ve sebzeler oluşturuyor, ikinci sırada yüzde 41 ile süt ve süt ürünleri geliyor.