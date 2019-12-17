Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL - Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu’nun Urban Land Institute (ULI) desteğiyle yaptırdığı araştırmaya göre, sektörün yüzde 29’u kadın. Araştırma 436 sektör çalışanı kadın ile yapıldı. Sektörde çalışan kadınların yüzde 43’ü inşaat, yatırımcı, geliştirici firmalarda görev alırken, mimar ve mühendis kadın oranı yüzde 12. Yönetim kurulu üyesi, genel müdür veya CEO oranı da yüzde 4,4 olarak tespit edildi. ULI Türkiye Başkanı Zafer Uysal, üst düzey kadın yönetici oranının yüzde14,5 gibi yetersiz olduğunu belirterek “Farkındalık oluşmasıyla üst düzey kadın yönetici oranı 10 yılda yüzde 25-30’a erişecek” dedi.