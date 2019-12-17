Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,33'lük yükselişle başladı. Endeks, 369,51 puanlık artışla 111 bin 495 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,34, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kazandı.
Borsa güne yükselişle başladı
17.12.2019 - 10:21 | Son Güncelleme: 17.12.2019 - 10:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, güne yüzde 0,33'lük yükselişle başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,gün,yükseliş,
669247 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/669247.aspx
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