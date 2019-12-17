Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,33'lük yükselişle başladı. Endeks, 369,51 puanlık artışla 111 bin 495 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,34, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kazandı.