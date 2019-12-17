Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin 2023 hedeflerinde önemli yer tutan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla üretimi ve bunların ihracatının geliştirilmesi amacıyla yeni stratejiler uygulamaya konuluyor.

AA muhabirinin, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla derlediği bilgiye göre, savunma sanayisi ürünleriyle enerji ve haberleşme altyapıları gibi milli güvenlikte stratejik öneme sahip sistemler başta olmak üzere her alanda yerli üretim kabiliyetinin geliştirilmesi Türkiye'nin kalkınmasında ve dışa bağımlılığının azaltılmasında kritik rol oynuyor.

Ekonomik ve insani açıdan gelişmiş toplumlar arasında yer almak ve Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında, yerli imkanlarla teknolojik çözümler üretmek için "Milli Teknoloji Hamlesi" stratejisiyle çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye'nin son dönemdeki atılımlarla savunma sanayisinde ulaştığı yerlilik oranının diğer sektörlere yayılması ve kritik teknoloji geliştirilmesi amacıyla destek ve teşvikler sağlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının söz konusu hedeflerin gerçekleştirilmesi kapsamında çeşitli destek programları bulunuyor.

300'den fazla ürün yerlileştirilecek

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile Türkiye'de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşvikler tek pencereden yönetiliyor.

Türkiye'de imal edilebilen nihai ürünün daha yüksek bir oranda yerli ara mamulle üretilmesini sağlamak programın amaçları arasında yer alıyor.

Programla desteklenecek öncelikli sektörler makine, kimya, eczacılık, bilgisayar, elektronik ve optik, elektrikli teçhizat ile ulaşım araçları şekilde sıralanıyor. Söz konusu sektörlerde 300'den fazla ürünün yerlileştirilmesiyle yılda yaklaşık 30 milyar doların Türkiye'de kalması hedefleniyor.

Bu kapsamda, TÜBİTAK Ar-Ge, KOSGEB de KOBİ desteği sunarken, stratejik yatırım ve proje bazlı destekler sağlanıyor. Destekler arasında KDV istisnası, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği gibi avantajlı teşvikler bulunuyor.

Cari açığa yerli önlem

KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ara malları Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üreteceklere "Stratejik Ürün Destek Programı" ile 5 milyon liraya kadar destek veriyor.

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile de orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımlar KOSGEB tarafından yine 5 milyon liraya kadar destekleniyor.

Öte yandan, yerli ürünlerin Türkiye'de kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Kamu İhale Kurumunun mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine yüzde 15'e kadar fiyat avantajı sağlanıyor.