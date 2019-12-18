Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damat, Tween ve D’S Damat markalarını bünyesinde barındıran Orka Holding yurt dışındaki satışlarıyla yabancıların dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı. Küresel rekabette çok hızlı yol aldıklarını belirten Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu “Halka açılma konusunda Alman borsası başta olmak üzere yurt dışı borsalardan çok teklif aldık” dedi.

Orka Holding’in 2019 yılını değerlendiren, 2020 hedefleri hakkında bilgi veren Orakçıoğlu, yıl sonu için belirledikleri yüzde 11-12’lik büyüme hedefini aştıklarını ve yüzde 17-18 seviyelerinde büyüme gerçekleştirdiklerini söyledi. 2020 yılında da hedeflerinin üzerinde büyümek istediklerini ifade eden Orakçıoğlu, şunları kaydetti: “Bu yılın ikinci yarısında çok çalıştık. Yerimizde duramadık, oturamadık. 20 gün içinde 7’si yurt dışında olmak üzere 10 mağaza açtık. Gelecek yıl da mağaza açmaya devam edeceğiz. Yeni mağazaların yanı sıra kapasiteyi artırıcı yatırımlar yapıyoruz. Giresun Organize’deki fabrikamızın yanına 10 milyon liralık yatırımla fabrika yapıyoruz. Mart ayında faaliyete geçecek fabrika ile kapasitemiz yüzde 40 artacak.”

80 MİLYON LİRA YATIRIM

Orakçıoğlu, pazar çeşitlendirmenin kendileri için öneminden bahsederek, gelecek yıl için yurt dışında açacakları 30 mağaza noktasının şimdiden netleştiğini, bu sayının 50’ye çıkacağını düşündüğünü bildirdi. Kendileri için önem taşıyan Güney Afrika’da üç mağazalarının bulunduğunu, Mayıs 2020’de bir yeni açılış daha gerçekleştireceklerini aktaran Orakçıoğlu, “Fildişi, Botsvana, Kenya gibi Sahra Altı Afrika’nın birçok yerinde varız. Kuzey Afrika bandında Fas, Tunus, Mısır’da yeni mağaza açmayı planlıyoruz” diye konuştu. Orakçıoğlu, yaklaşık 80 ülkede faaliyet gösterdiklerini ifade ederek şöyle devam etti: Bu yılı yurt dışında 200’ün üzerinde mağazayla tamamlayacağız. Toplamda 410-420 mağazaya ulaştık. Normalde bizim yurt içi ve yurt dışı mağaza sayısını eşitleme gibi bir hedefimiz var ancak gelecek yıl yurt dışı mağaza sayımız yurt içi mağaza sayımızın üzerinde olacak. Şu anda markalı ihracatta kendi segmentimizde lideriz. Girdiğimiz ülkelerde ilk üçte yer almayı hedefliyoruz. Bunu yapamayacaksak pazara girmiyoruz. Gelecek yıl bizim yapacağımız yatırımlar 50 milyon lirayı bulur. Bu rakama yurt dışı mağazalarımızın yapacağı yatırımları da katarsak 80 milyon liraya dayanır.

SATIN ALMA OLABİLİR

Orakçıoğlu, halka açılmaya dair bir düşüncelerinin olup olmadığına yönelik bir soru üzerine ise “Kendimizi global marka olarak görüyoruz. Global arenadaki mevcut değerimizin de karşılığını alabilecek bir ortamda olmak isteriz. Halka açılma konusunda Alman borsası gibi yurt dışı borsalardan da çok teklif aldık. New York’ta, Londra’da gong çalmak bizim için önemli. Türkiye’de ya da yurt dışında, eş zamanlı da olabilir, halka arz düşünebiliriz ama 2022’de önce olmaz” şeklinde cevap verdi. Orakçıoğlu satın alma ve ortaklık konusuna ilginç gelişmeler yaşanabileceğini de sözlerine ekledi.

“Işık hızında hareket ediyoruz”

Orka Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu global rekabetin içinde ışık hızında hareket ettiklerini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: Şu anda çok hızlı bir şekilde yol alıyoruz, rakiplerimizin boşlukları dolduruyoruz ve onların giremedikleri pazarlara giriyoruz. Rakiplerimiz bizim kadar heyecanlı da değil. Başta İtalyan markalar olmak üzere rakiplerimiz yoruldu. Bu bize avantaj sağlıyor. İtalya’da 30’un üzerinde mağazamız var. Normalde İtalyan markalar erkek giyiminde ilk akla gelendir, ancak orada üçüncü dördüncü jenerasyon heyecanını, enerjisini kaybetmiş durumda. Bizde moral var, heyecan var, enerji var. Gelecekte dünyanın konuşacağı üç-beş markadan biri olarak gösteriliyoruz.

“Millî takımımız odağımızda”

Orakçıoğlu, Türk Millî Takımı’na sponsor olduklarını belirterek “A Millî Takım’ımız EURO 2020’ye, özellikle Roma Olimpiyat Stadında İtalya ile karşı karşıya geleceği şampiyonanın açılış maçına en iyi şekilde hazırlanıyor. Biz de onlara bütün dünyanın konuşacağı bir koleksiyon yapacağız. Şu an odağımızda millî takım var” dedi.