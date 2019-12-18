Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

İşçi, işveren ve hükûmet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dün üçüncü toplantısını yaptı. TİSK’in ev sahipliğinde yapılan toplantıda, TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinin dikkate alınan bir işçinin aylık gıda harcamalarını paylaştı. TÜİK hafif iş kolu bin 940, orta iş kolu için 2 bin 86, ağır iş kolu içinse 2 bin 331 lira asgari ücret önerdi. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TÜİK ile gerçek enflasyon verilerinin farklı olduğunu belirterek “Asgari ücret insanca yaşanabilecek bir rakam olmalı. Tabii hükûmetin kararları da önemli. Hükûmet nerede yer alırsa ücret ona göre belirlenecek” açıklaması yaptı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da asgari ücret belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumun da dikkate alınmasını istedi ve işverene asgari ücret desteği konusunda Türk-İş’le mutabık kaldıklarını ifade etti. Asgari ücrette, 2020 enflasyon hedefi çerçevesinde yüzde 8,5 artış yapılırsa net asgari ücret 2 bin 191 liraya çıkacak. 2019 enflasyon tahmini olan yüzde 12 dikkate alınırsa da net asgari ücret 2 bin 262 lira olacak. Yüzde 10 artış durumunda da ücret 2 bin 222 lira olacak. Asgari ücret halen 2 bin 20 lira 90 kuruş iken işverene maliyeti 3 bin 6 lira 12 kuruş seviyesinde bulunuyor.