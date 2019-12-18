Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dört sene önce her seviyeden kadın çalışanına yönelik başlattığı 16 haftalık ücretli uygulamasını, tüm çalışanları kapsayacak şekilde genişletti. Yeni ebeveyn olan çalışanlarına çocuklarıyla daha çok vakit geçirme imkânı sunarak destek olmayı hedefleyen Vodafone, eşi doğum yapan ya da evlat edinerek ebeveyn olan çalışanlarına ilk 18 ay içinde istedikleri tarih aralığında 16 haftaya kadar izin verecek. Bu hak toplu olarak kullanılabileceği gibi dörde bölünerek de planlanacak. Vodafone çalışanları ayrıca, işe döndükleri tarihten sonraki ilk altı ayda haftada dört gün çalışıp tam ücret alabilecek. Türkiye’de 2020 başında uygulanacak sistem, 2021’de Afrika, Orta Doğu, Avrupa ve ABD’yi kapsayan 24 Vodafone ülkesinde başlatılacak.

KADIN DEZAVANTAJI BİTİYOR

Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, uygulamayı “İki eşe de eşit destek sunmak istedik. Kanuni yükümlülük olmaksızın Vodafone çalışanının hayatına dokunmak istedik. Farklı algılarla mücadele etmeye çalışan, kariyerine ara veren kadınların potansiyel dezavantajını ortadan kaldırabilecek bir uygulama. Bu, Türkiye ve dünyada yaygınlaşacaktır” diyerek açıkladı.