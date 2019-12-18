Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışmalarına göre 2023’te Uzak Doğu’dan 4 milyon, Orta Avrupa’dan 4,5 milyon, Amerika kıtasından 3 milyon turistin gelmesi hedefleniyor. Buna göre hazırlık yapmak isteyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülkemize yoğun olarak turist gönderen 25 ülke vatandaşının Türkiye’yi en çok ne için tercih ettiğini araştıran bir çalışma yaptırdı. Çalışmadan, Yunanlıların mutfağı ve ucuzluk sebebiyle Türkiye’yi tercih ettiği sonucu çıkarken deniz, kum, güneş ve eğlence hemen hemen bütün grupların ortak hedefi oldu.

YUNANLI UCUZ VE YAKIN DİYE GELDİ

Yunanistan’da yaşanan 2008 krizi sonrasında, Yunan halkı yurt dışı tatillerinden vazgeçmek yerine, avro bölgesi dışında bulunan, daha yakın ve ucuz olan destinasyonları tercih etmeye başladı. Yunan vatandaşları yurt dışı seyahatlerinde tercih ettiği turizm türleri kültür, şehir, inanç, yat turizmi ile alışveriş ve gastronomi. Yunan vatandaşları Bulgaristan’dan sonra coğrafi yakınlık, kültürel ve tarihsel bağlar gibi sebeplerle Türkiye, en çok tercih edilen ikinci ülke konumunda. Türkiye’ye olan seyahatler kültür ve şehir turizmi odaklı olup gastronomi ve alışveriş de temel motivasyonların başında geliyor. Özellikle Türk mutfağına olan ilgi son derece yüksek.

RUSLAR, DENİZ, KUM GÜNEŞE GELİYOR

Ruslar, Türkiye, Yunanistan, Tunus gibi ülkelere kıyı turizmi; İspanya, İtalya gibi ülkelere ise şehir turizmi ve alışveriş için seyahat ediyor. Türkiye’ye gelen turistlerin ülkemizi tercih sebepleri arasında deniz-kum-güneş varlığı, fiyat karşılığında alınan hizmet kalitesi, yakınlık (üç saatlik uçuş) ve vize kolaylığı, çocuklu ailelere uygun tesisler, konaklama tesisindeki personelin Rusça konuşması, mutfak, kültürel ve tarihî değerler yer alıyor.

BELÇİKALILAR TARİHİ DE SEVİYOR EĞLENCEYİ DE

Belçika vatandaşları, hava durumundan ulaşıma kadar her detayı bilmek istiyor. Deniz-kum-güneş-eğlence-spor kombinasyonu Belçikalıların ağırlıklı tercih sebebi olurken; arkeolojik eserlerin sergilendiği müzeleri ve tarihî yapıları olan şehir gezilerini de seviyorlar. Belçikalıların, ülkemize geldiklerinde tercih ettiği destinasyonlar sırasıyla Antalya, İstanbul, Muğla, Kapadokya, İzmir, Aydın ve Denizli.

SAĞLIK VE YEMEK ARAPLAR İÇİN ŞART

Körfez’den ve BAE’den turistler destinasyon seçerken güvenlik, kültürel aşinalık, turizm altyapısının iyi oluşu, alışveriş çeşitliliği imkânı, iyi iklim şartları, vize kolaylığı hususlarına büyük önem veriyor. Arap turistler, alışveriş ve gastronomi imkânlarının yanı sıra tedavi ile ilgili altyapısı güçlü olan şehirlere seyahat ediyor.

İSPANYOLLAR, KÜLTÜR MİRASINA DÜŞKÜN

İspanya’da İngilizce bilen kişi sayısı az olduğu için iletişim kurmakta zorlanacakları ülkeleri mümkün oldukça tercih etmiyorlar. İspanya vatandaşlarının yüzde 65’i değişik kültürleri tanımak amacıyla seyahat ederken; yüzde 16’sı ise deniz-güneş-kumu tercih ediyor. Türkiye’yi tercih nedenleri, kültürel miras, gastronomi, alışveriş, sosyal hayatın içinde bulunma tecrübesi...

İNGİLİZLER AİLESİYLE TATİLİ ÇOK SEVİYOR

İngiltere, yani Birleşik Krallık vatandaşları sıcak iklim seviyor, festivalleri izliyor. İngilizlerin, Türkiye’yi tercih etmelerindeki temel sebepler arasında, düşük maliyet, kaliteli tesisler, ikliminin uygunluğu ve güneşli gün sayısının çokluğu, Türk insanının misafirperverliği ile aile tatiline uygunluğu ilk sıralarda.

İTALYANLAR HER ŞEY DAHİLİ TERCİH ETMİYOR

İtalyanlar değişik kültürleri tanımak, istiyorlar. Tarihî bağlar, düşük fiyat, ve hizmet kalitesine göre seçim yapıyorlar. İtalyanlar için iklim de çok önemli. Denizin yanı sıra çevreyi tanımak istiyor, her şey dahili sevmiyorlar. İstanbul, Kapadokya, İzmir, Kuşadası, Bodrum, Fethiye, Antalya, Denizli tercihleri.

ALMANLARA GÜVENLİK VE HİJYEN İLK ŞART

Almanlar için güvenlik, hijyen, fiyat, otel ve servis kalitesi önemli. Spor içerikli tatil, sağlık ve kültür turizmi onlar için önemli. Alman turistlerin Türkiye’yi tercih etmelerinin ilk sebepleri arasında misafirperverlik, otel ve servis kalitesi, fiyat bulunuyor. Antalya, İstanbul, Muğla ve Kapadokya’yı tercih ediyorlar.

POLONYA İÇİN ERKEN REZERVASYON ÇOK İYİ

Polonya vatandaşları, erken rezervasyon ve her şey dahil fırsatlarına ilgi gösteriyor. Polonyalı turistler yurt dışında ‘deniz-kum-güneş’ kombinasyonuna, paket tur avantajlarına, ödenen bedel-elde edilen hizmet kalitesi ile iki ülke arasındaki siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilere dikkat ediyor.