Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oktay, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Fuat Oktay, "Osmanlı Arşivi Külliyesi'nin dere yatağına kurulduğu, arşiv belgelerinin bulunduğu alanların su altında kaldığı ve belgelerin zarar gördüğü" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İlgili kurumlardan alınan zemin etüdü raporunu paylaşan Oktay, raporda, Osmanlı Arşivi Külliyesi'nin üzerinde bulunduğu konumun gerekli mühendislik ve mimari projeler açısından uygun olduğunun belirtildiğini aktardı.

"ÇOK YAKINDA ARAÇLARIMIZ HAZIR OLACAK"

Yerli otomobili konusuna değinen Oktay, bunun herkesin gurur duyacağı bir proje olduğunu söyledi. Oktay, "Çok yakında araçlarımız hazır olacak. Prototipin tanıtımı hem Türk kamuoyuna hem de tüm pazarlara kısa süre içinde yapılacak. Mutlu olacağınızı, seveceğinizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.