Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları Japonya'nın Osaka şehrine yeniden sefer düzenlemeye başlıyor.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Osaka'ya 14 Nisan 2020 den itibaren haftada 4 uçuş ile yeniden sefer başlatıyoruz." dedi.