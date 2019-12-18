Türk Hava Yolları Japonya'nın Osaka şehrine yeniden sefer düzenlemeye başlıyor.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Osaka'ya 14 Nisan 2020 den itibaren haftada 4 uçuş ile yeniden sefer başlatıyoruz." dedi.
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Türk Hava Yolları Japonya'nın Osaka şehrine yeniden sefer düzenlemeye başlıyor.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Osaka'ya 14 Nisan 2020 den itibaren haftada 4 uçuş ile yeniden sefer başlatıyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : THY,Osaka,