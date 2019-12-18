Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,45’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 499 puanlık azalışla 110 bin 574 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,04 arttı.