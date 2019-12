Türkiye Gazetesi

Kur saldırılarıyla birlikte artan yüksek faizler otomotiv sektörünü vurdu. Zor bir yılı geride bırakmaya hazırlanan sektör 2020 yılına ise kayıplarını telefi etmeyi umuyor. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, yılı 400-480 bin civarına bir satış ile kapatmayı beklediklerini belirterek “2020’de yüzde 15-20 gibi bir artışla 600 bin civarından satış bekliyoruz. Ama bizim hevesimiz 1 milyon adedin üzerine çıkmak” dedi. OSD tarafından düzenlenen “OSD Buluşmaları”nın ikincisi, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Direktörü Eric-Mark Huitema ve sektör temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da bir otelde gerçekleştirildi. Yenigün, burada yaptığı konuşmada, bu yıl otomotiv sektöründe birçok ilkin ve birçok sıkıntılı sürecin yaşandığını dile getirildi. Geçen yılın başı itibarıyla hafif hafif sinyaller veren otomotiv endüstrisine yönelik hükûmet tarafından bazı önlemler alındığını hatırlatan Yenigün “Haziran ayında hurda teşviki devreye girdi, alınan her önlem bir miktar otomotiv ekonomisindeki kötü gidişi yavaşlattı esasında. Daha sonra devreye giren birçok önlem ağustos ayında yaşadığımız sıkıntılı sürecin yansımalarını bir miktar ortadan kaldırmaya yönelikti. Özellikle ÖTV ve KDV destekleri bu yılın ortasına kadar sürdü” diye konuştu.

Bu tedbirlerin geçici olduğunu belirten Yenigün “Ama biz hep aynı şeyi söylüyoruz. Bugün de önümüzdeki dönemde de söylemeye devam edeceğiz. Bu tür kısa süreli ayrıcalık ve teşvik sağlama konusu esasında bence veya bizce sektörü ayakta tutmaya veya onun gelişmesini sağlamaya yönelik önlemler değil. Bunun bir ekosistem olarak tarif edilmesi gerekiyor. Ve bu ekosistemin içerisindeki bütün paydaşların bir araya gelip uzun vadeli Türkiye’deki bu otomotiv ekonomisini, bu kadar başarılı bir ekonomiyi gelecek dönemlerde yine lokomotif endüstri olacak şekilde formata sokmasını sağlıyor olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Yenigün, Türkiye otomotiv endüstrisinin tekrar geçmişteki 1 milyonlar seviyesine çıkmasını umduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: Hevesimiz, bizim bugünkü durumdan bir an önce 2015-2017 yıllarındaki 1 milyonluk pazar seviyesine çıkmak. Ve ardından da bu rakamı 1,5 milyona ve uzun vadede de 2 milyona çıkaracak planları oluşturmamız ve devreye almamız. Türkiye’nin geldiği seviyede bin kişi başına araç kullanım rakamlarına baktığınız zaman esasında bahsettiğim rakamlar orta ve doğu Avrupa ülkelerinin bile ulaştığı seviyenin aşağısında olduğunu göreceksiniz. Yıl sonu itibarıyla muhtemelen 400-480 bin civarında bir satışa ulaşmış olacağız. 2020’de de bir miktar toparlanma bekliyoruz, yüzde 15-20 gibi. 600 binler civarında bir öngörü var Türkiye satışlarında. Ama her zaman bizi dengeleyen ihracatta bir miktar durağanlaşma var. Üretimin bu yıl içinde yüzde 7, ihracatın yüzde 6 daraldığını görüyoruz. Bunlar bizim için iyi rakamlar değil.