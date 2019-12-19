Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Törende konuşan TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner “Bu sene 65. yılını kutlayan şirketimiz, sektörün yüzde 90’ın üzerinde yerlilik oranı ile üretim yapan tek firması olarak öne çıkıyor. Şirketimiz Ankara yerleşkesinde motor, şanzıman, aktarma organları ve aks grubu üretimini gerçekleştirerek sektöründe tek çatı altında bu çeşitlikte üretim yapan en büyük oyuncusu olmaya devam ediyor. Traktörün kalbi olarak da nitelendirdiğimiz motor üretimi, teknolojinin yerlileşmesi anlamında önemli başarılarımızdan biri. Türkiye’de 1977 yılında başladığımız motor üretiminde, 2017 yılında sektöründe ilk defa ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Tier IIIB ve Tier IV emisyon standartlarına sahip motorları piyasaya sürerek, başarımızı bir adım daha öteye taşıdık. Yeni nesil elektronik kontrollü bu motorlar, aynı yakıt tüketimi ile çok daha yüksek tork ve güç kapasitesi sunuyor” dedi. Özüner yerli imkanlarla geliştirdikleri motorların kullanıldığı traktörleri Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerine ihraç ettiklerini bildirdi.