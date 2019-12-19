Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Simit Sarayı’nın yüzde 51’inin Ziraat Bankasına devredildiğine dair iddialara cevap veren Kavukcu “Simit Sarayı’nın iddia edildiği gibi 500 milyon dolar borcu kesinlikle yoktur. Bütün bankalara gayri nakit borcumuz, bu bahsi geçen rakamın üçte biri bile değildir. Kullandığımız kredilerin yüzde 80’i de özel bankalar aracılığıyla sağlanmıştır. Bugün global ölçekteki bütün şirketlerin yatırımdan kaynaklı borçları olduğu yadsınamaz bir gerçektir. 500 milyon dolarlık borcu iddia edenleri ispata davet ediyoruz” dedi. Birçok ulusal ve uluslararası fonla görüşmelerin sürdüğünü belirten Kavukcu “Simit Sarayı’na daha önce de birçok fonun ve sermaye girişiminin ilgisi ve teklifleri olmuştur ve hâlâ bu ilgi devam etmektedir” diye konuştu. Kara kampanyalara pabuç bırakmayacaklarını belirten Kavukcu, asılsız iddialara karşı gerekli hukuki işlemlere başlayacaklarını bildirdi.