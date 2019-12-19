Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Global Ports Holding, Asya’da en çok ziyaret edilen beş ülkeden biri olan Vietnam’daki Ha Long Uluslararası Kruvaziyer Limanı’nın 15 yıl işletilmesine yönelik anlaşma imzaladı. GPH’ın Singapur’dan sonra Asya’daki ikinci noktası olacak liman 2019 yılında 75 bin yolcu ağırlarken, dünyanın en önemli destinasyonlarından biri hâline geliyor. Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, liman ağlarını bütün kıtalarda kruvaziyer turizminin yoğun olduğu destinasyonlara genişletmeyi istediklerini söyleyerek “Akdeniz’de kaçırdığımız bir gemiyi Uzakdoğu’da, orada kaçırdığımız gemiyi Amerika’da yakalayacak yapıyı kuruyoruz” dedi. liman ağını bütün kıtalarda kruvaziyer turizminin yoğun olduğu destinasyonlara genişleterek dünya çapında bütün yüksek sezonlarda hizmet vermeyi hedeflediklerini anlatan Kutman “Dünyada çok önemli 50 kruvaziyer limanı var. Bunların 20’si bizde. Yine dünya çapında ilgilendiğimiz 20 liman bulunuyor. Bunlar arasında bazılarına teklif verdik, bazılarında görüşmelere başladık” dedi.

490 kruvaziyere ev sahipliği yaptı

Asya’da kruvaziyer turizmi açısından en yoğun ilk beş ülke arasında yer alan Vietnam, 2018’de toplam 490 kruvaziyer seferine ev sahipliği yaptı. Bu yıl toplam 75 binin üstünde yolcuyu ağırlaması öngörülen limanın 2020 yılında yolcu sayısının 100 bini aşması bekleniyor.