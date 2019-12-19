Çeyrek ve gram altında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 282 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 282,20 liradan, bin 858 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 879 liradan, 257 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 261 liradan, bin 816 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 836 liradan, 908 liradan alınan Yarım Ziynet 918 liradan ve 454 liradan alınan Çeyrek Ziynet 459 liradan satıldı.
Çeyrek ve gram altında son durum! (19 Aralık 2019 altın fiyatları)
19.12.2019 - 18:22 | Son Güncelleme: 19.12.2019 - 18:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek ve gram altında son durum! Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 282,20 lira oldu. İşte 19 Aralık 2019 güncel altın fiyatları...
Kaynak: İHA
Etiketler : çeyrek,gram,altın,son durum,
669726 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/669726.aspx
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