Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,02’lik hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 24,75 puanlık artışla 110 bin 599 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi de yüzde 0,48 değer kaybetti.