Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,02’lik hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 24,75 puanlık artışla 110 bin 599 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi de yüzde 0,48 değer kaybetti.
Borsa günü yatay tamamladı
19.12.2019 - 18:25 | Son Güncelleme: 19.12.2019 - 18:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 0,02’lik hafif yükselişle tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,gün,yatay,
669727 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/669727.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER