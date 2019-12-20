Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrollerinin (TP), bu yıl yurt içi üretimde hedeflenen 50 bin varil bandını yakaladığını belirterek şu bilgileri verdi:

“Aralık ayında da yurt içi, yurt dışı toplamda 150 bin varil üretimle tüm zamanların rekoruna ulaştık. Özel sektör ve kamu eliyle açılması planlanan 174 kuyudan bu ay başı itibarıyla 143’ü tamamlandı. Petrol üretimimizin ilk gerçekleştiği günden bu yana toplam 75 milyar dolar değerinde ham petrol ürettik. Doğal gazda ise bu rakam 3,8 milyar dolara ulaştı. Bu şu anlama geliyor. Yaklaşık 80 milyar dolar milletimizin cebinde kaldı. Kaya gazında da bu yıl ilk defa çatlatma yöntemiyle ticari petrol üretimi gerçekleştirdik. Sembolik bir üretim rakamı da olsa önemli olan bu yöntemin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de başarıyla uygulanması, bu bilgi ve tecrübenin bizim üretim portföyümüzde de yer alması.”