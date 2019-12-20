Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2015 yılında devreye alınan ve “Acil Eylem Planı’ niteliği taşıyan ‘Ulusal Düzey Haberleşme Hizmet Grubu Planı’nın güncellendiğini belirterek “İşletmecilerce 41 adet uydu transmisyonlu mobil baz istasyonu ile 236 adet mobil baz istasyonu temin edilmiştir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanılmak üzere 723 adet uydu telefonu tahsis edilmiştir” dedi. Ayrıca Türk Kızılay’ın faaliyetlerinin sevk ve idaresinde haberleşmesinin kesintisiz yapılabilmesi için 55 adet VSAT uydu terminali temin edildiğini dile getiren Turhan “Her üç operatör; SMS/JRT altyapısı tüm Türkiye’ye veya ilgili coğrafi alana kısa sürede acil durum SMS’i gönderebilecek seviyeye çıkarılmıştır. Mobil uyarı sistemi CMAS çalışmaları başlatılmıştır” diye konuştu. Turhan, mobil çekirdek şebekelerde kapasite artırımı ve optimizasyona ilişkin çalışmaların bakanlık ve BTK tarafından denetlendiğini, mevzuata uymayan işletmelere ise yaptırım cezası uygulanacağını söyledi.