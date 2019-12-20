Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2002’ye kadar 6 bin 315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının istihdam edildiğini, AK Parti hükûmetleri döneminde bu sayının 36 bin 299’a çıkarıldığını söyleyen Selçuk “Bu çerçevede kamu kurumlarımızda bugüne kadar toplamda 42 bin 614 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam ettik. Ayrıca, tercihlerini gerçekleştiren 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın da atamalarını yarın gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek isterim. Ayrıca hak sahiplerinin başvuru ve atanma süreçlerinde de niteliksel olarak iyileştirmeler gerçekleştirdik. Atamaların yılda 2 kez değil, sürekli yapılmasını sağladık. Sadece memur ve hizmetli kadrolarına atama yapılmaktayken öğrenim durumuna göre ihraz edilen unvanlara atanmayı sağladık. 45 yaşını geçen hak sahipleri için de istihdam hakkı tanıdık” dedi. Bakan Selçuk, kamuda memur statüsünde çalışan engelli çalışan sayısını 10 kat artırarak 56 bine çıkardıklarını belirterek “Engelli kardeşlerimizin yıl bitmeden kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını sağlayacağız” dedi.