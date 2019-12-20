Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HSBC grubunun, 18 binin üzerinde yabancının görüşünü alarak yaptığı “Expat Explorer” araştırmasının sonuçlarına göre ülkelerdeki hayat kalitesi, finansal getiri, özel hayat-mesai saati dengesini gözeten kriterlere göre 13 yıldır yapılan araştırmada, Türkiye’nin sıralaması dünyanın ilgisini çekti. Ankete göre, Türkiye’deki yabancı çalışanların yüzde 62’si, yaşam kalitesinin Türkiye’de kendi ülkelerindeki şartlara göre çok daha iyi olduğunu belirtti. Türkiye’deki gurbetçilerin yüzde 52’si hobilerine, özel hayatlarına vakit bulabildiklerini dile getirdi. Kendilerini Türkiye’de güvende hissettiklerini, Türklerin yabancılara karşı oldukça cana yakın davrandıklarını ifade eden Türkiye’deki gurbetçilerin oranı yüzde 69 olarak belirlendi. Bu verilerin ışığında Türkiye, sıralamada 163 ülke arasında 7’nci sırada yer aldı. Sıralamanın ilk 6 ülkesi İsviçre, Singapur, Kanada, İspanya, Yeni Zelanda ve Avustralya’dan oluştu. Almanya bu sıralamada Türkiye’nin ardından 8’inci sırada yer buldu. Araştırmaya katılanlardan birçoğu ‘Türkiye âşığı’ olarak ülkede kaldıklarını ifade ediyor.