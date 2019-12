Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin 81 ilinde birden yapılacak projelerle yılda 100 bin konut üretilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek başvuruların ilk üç gününde 130 bin vatandaşın talebiyle karşılaştıklarını söyledi. Kurum “Cumhurbaşkanı’mız konut sayısını artırmamız için talimat verdi. Biz de 100 bin konut için büyük bir kampanya başlattık. Pazartesi itibarıyla başvurularımız başladı. Başvuru sayısı 100 bin konut için üç günde 130 bine ulaşmıştır. Bu, ne kadar talebin olduğunu da açık ve net şekilde göstermektedir” dedi.

Toplu Konut İdaresinde düzenlenen İnşaat Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan ve başvuru ücretleri ile ilgili bir soruyu cevaplayan Kurum “Her proje dâhilinde vatandaşlarımız bir başvuru ücreti ödüyorlar ve bu başvuru ücretiyle birlikte de projelerimizin kurası çekildikten sonra bu başvuru ücreti ve süreci detaylı bir şekilde incelendikten sonra sonuca bağlı olarak vermiş oldukları peşinat iade ediliyor. Her projede almak durumundayız çünkü her projede vatandaşımızın durumu değişebilir, aynı yıl içeresinde ev sahibi olabilir, gelir durumu değişebilir. Her proje için başvuruyu ayrı ayrı almak durumundayız” dedi.

İLK ÖNCELİK KALİTE

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut da, 100 bin sosyal konut projesinde vatandaşlar başta olmak müteahhit, mühendis, mimar, müşavir, işçi ve malzeme sektörü açısından büyük önem taşıdığını belirterek projede ilk önceliğin kaliteli üretim olacağını söyleyen Bulut “İdaremiz tarafından bugüne kadar yapım, kalite ve danışmanlık kapsamında 4 bin 447 ihale yapıldı. İhalelerimize bugüne kadar çerçevesinde yaklaşık 2 bin 250 yüklenici katıldı, 870 müteahhit idaremizden iş aldı. Bu yıl ise yapım, hizmet ve danışmanlık kapsamında 197 ihale gerçekleştirilmiştir. TOKİ’nin şuanda aktif olarak çalıştığı yüklenici sayısı iş ortaklıklarıyla birlikte 197, müşavir sayısı da iş ortaklıklarıyla beraber 24’tür. Aktif olarak 287 projemiz ve 70 bine yakın konutun inşaatı devam etmektedir. Bu projelerin ihale bedeli 19,4 milyar TL’dir. 2019 yılı kasım sonu itibarıyla ödediğimiz hak ediş tutarı 9 milyar 62 milyon TL olup, 17 yıl içinde güncellenmiş rakamla birlikte yaklaşık 160 milyar TL’lik ihale gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.

3,5 MİLYON VATANDAŞ SICAK YUVAYA KAVUŞTU

Bakan Kurum, TOKİ Başkanlığı ile 2003-2019 yılları arasında yaklaşık 160 milyar lira yatırımla 857 bin konut üretildiğini, sosyal donatılarla birlikte 1 milyon bağımsız bölümün inşa edildiğini söyledi. Kurum “Piyasa şartlarında ev alamayan, dar gelirli, sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza umut olup, 3,5 milyon vatandaşımızı sıcak yuvalarına kavuşturduk” dedi.

50 YILLIK SU İHTİYACI İÇİN PLAN YAPILDI

Kanal İstanbul’un hayata geçmesi hâlinde İstanbul’un susuz kalacağı iddialarına ilişkin soruyu da cevaplayan Bakan Kurum “O bölgedeki su kaynaklarından İstanbul’umuzun yaklaşık yüzde 4’ünün suyu temin edilmektedir. Melen’den yapılan proje bittiği zaman İstanbul’un 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak tüm argümanlar düşünülmüş ve buna göre de projelendirilmiştir. Kanal İstanbul, su ihtiyacı konusunda olumsuz etki oluşturmaz” dedi.

MAZLUMLARA UMUT OLDU

TOKİ’nin ürettiği 6 bin 200 modern bina ile Endonezya, Sri Lanka, Pakistan ve Somali başta olmak üzere dünyanın birçok yerine gittiklerini söyleyen Bakan Kurum “Dünyanın neresinde mazlum varsa orada olduk. Hastane gerekiyorsa hastane, okul gerekiyorsa okul, ev gerekiyorsa ev yaptık. Arnavutluk’a 500 konut yapıyoruz. Depremde zarar görenlere teslim edeceğiz. TOKİ aynı zamanda sosyal kurum oldu” diye konuştu.

KANAL İSTANBUL'LA BOĞAZ KURTULACAK

Bakan Kurum, Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin “ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak” dedi. Projenin İstanbul Boğazı’nın özgürlük, koruma ve kurtarma projesi olduğunu dile getiren Kurum “Yapacağımız proje, dünyada eşi benzeri olmayan örnek bir proje olacaktır. Yatay şehirleşme anlayışıyla yeni 500 bin nüfus tasarlanmıştır bölgede. Bu 500 bin nüfus da İstanbul’un dışından bir yerden değil buradaki rezerv konutların üretileceği, hastanelerimizin, üniversitelerimizin, okullarımızın yapılacağı alanlardan ibarettir. Bu çerçevede hassasiyetlerimiz en üst noktada yürümektedir” dedi.