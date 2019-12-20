Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Son dönemde ciddi anlamda gündemimize aldığımız taklit ve tağşiş konusunda para cezalarının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşın sağlığıyla oynayanlara, hakiki arıcılarımın emeğini çalanlara asla ve asla müsade etmeyeceğiz."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Ben sizin Tarım ve Orman Bakanınız olduğum sürece hiçbir zaman hasat döneminde ithalata izin vermedik. Bu, konu çok çarpıtılıyor, hiçbir zaman da izin vermeyeceğiz. Sizlerin alın teri ve emeği bizler için çok önemli. Emeklerinizi siyaset malzemesi asla yapmayacağız ve yaptırmayacağız."