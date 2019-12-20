Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 asgari ücret belli oldu mu? |2020 Asgari ücret ne kadar oldu? Yeni asgari ücret kaç TL? son dakika yaşanan gelişmeye göre 3 sendikanın asgari ücret için talep ettikleri bedelin açıklanmasının ardından gözler Asgari Ücret Belirleme Komisyonu' na çevrildi. Asgari ücret üzerinden maaş ödemesi alan vatandaşların gözü kulağı bu haberde. Birçok etmenin belirlediği asgari ücret oranının en son hangi seviyeye ulaşacağı merak konusu. Öyle ki vatandaşlar harıl harıl internet üzerinden 2020 asgari ücret belli oldu mu? |2020 Asgari ücret ne kadar oldu? Yeni asgari ücret kaç TL? şeklinde aramalar yapmaya başladı. Peki 2020 asgari ücret belli oldu mu? |2020 Asgari ücret ne kadar oldu? Yeni asgari ücret kaç TL? İşte 2020 asgari ücret belli oldu mu? |2020 Asgari ücret ne kadar oldu? Yeni asgari ücret kaç TL? ile ilgili merak ettiğiniz detaylar...

2020 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Asgari Ücrete ilişkin bu ay içerisinde 3 toplantı yapıldı. Son toplantının ardından TÜİK tarafından asgari ücrette ilk rakamlar ortaya atıldı. Buna göre ağır statüdeki işlerde 2.331 lira, orta statüdeki işlerde 2.086 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde 1940 lira 70 kuruş olarak hesaplandı.

Fakat Asgari ücret 2020 netleşmedi. Asgari Ücrete yeni yılda uygulanacak olan zam oranı 4. toplantıda kararlaştırılacak. Peki Asgari ücret 4. toplantı ne zaman yapılacak?

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret 2020 zam oranı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda yapılacak dördüncü toplantıda, 2020’de uygulanacak asgari ücret belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2.558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2020 lira 90 kuruş.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3006 lira 12 kuruş.

TÜRK-İŞ'TEN 2 BİN 578 TL TALEBİ

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde kritik nitelikteki toplantı öncesi, komisyonun işçi ve işveren taraflarının talepleri netlik kazandı.

Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki rakamı müzakere etmeme kararı aldı. Önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulunan Türk-İş, iki konfederasyonu da sürecin her aşamasında bilgilendirdi.