Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medya takip kurumu Ajans Press, konut ve ulaşım ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl konut ile alakalı basına 69 bin 251 haber yansıdığı tespit edildi. Haber içeriklerine bakıldığında sosyal konut projelerinin ön planda olduğu kaydedildi. Ulaşım ile ilgili medyaya yansıyan haber adet sayısı ise 96 bin 848 oldu.

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, bölgeler özelinde Türkiye’de hane halkı tüketim harcamalarının türlerine göre dağılımı belli oldu. Böylelikle Türkiye’de konut ve kira için en fazla bütçeyi İstanbulluların ayırdığı görüldü. İstanbul’un ikinci olarak en fazla ayırdığı bütçe yüzde 17,1 ile ulaştırma oldu. Ulaştırma için en fazla tüketim bütçesi ayıran diğer şehirler ise Kastamonu, Çankırı, Sinop olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de bütçesinin en fazla kısmını konut ve kiraya harcayan ikinci şehir de yüzde 27,2 ile İzmir olarak saptandı.