TBMM Genel Kurulu’nda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. 2020 Merkezi Yönetim Bütçesi için 488 milletvekili oy kullandı. 329 kabul oyuna karşılık, 159 ret oyu kullanıldı.
2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi oylamasında 481 milletvekili oy kullandı. 326 kabul oyuna karşılık 155 ret oyu kullanıldı.
2020 bütçesi TBMM'den geçti
21.12.2019 - 00:05 | Son Güncelleme: 21.12.2019 - 00:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu’nda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. 2020 Merkezi Yönetim Bütçesi için 488 milletvekili oy kullandı. 329 kabul oyuna karşılık, 159 ret oyu kullanıldı.
Etiketler : 2020 bütçesi,story_,
669999 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/669999.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER