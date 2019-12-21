Son dakika haberine göre; Merkez Bankası, Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranında indirim yaptı. Merkez Bankası, reeskont faiz oranı yüzde 17.25'ten yüzde 12.75'e, avans faizi oranın da ise yüzde 18.25'ten yüzde 13.75'e indirdi.
Merkez Bankası reeskont ve avans faiz oranlarını düşürdü
21.12.2019 - 00:27 | Son Güncelleme: 21.12.2019 - 00:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre; Merkez Bankası, Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranında indirim yaptı. Merkez Bankası, reeskont faiz oranı yüzde 17.25'ten yüzde 12.75'e, avans faizi oranın da ise yüzde 18.25'ten yüzde 13.75'e indirdi.
Etiketler : merkez bankası,
670002 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/670002.aspx
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