Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; Merkez Bankası, Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranında indirim yaptı. Merkez Bankası, reeskont faiz oranı yüzde 17.25'ten yüzde 12.75'e, avans faizi oranın da ise yüzde 18.25'ten yüzde 13.75'e indirdi.